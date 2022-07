Infrastrutture, vicino l’appalto per il nuovo casello di Bossarino a Vado Ligure

Provincia. Infrastrutture: in Provincia l’incontro con i Comuni e le organizzazioni sindacali su un tema al centro dell’agenda di Palazzo Nervi.

Durante il tavolo tecnico sono stati portati aggiornamenti su diverse questioni aperte. La Provincia di Savona ha dato comunicazione della ripartenza, ormai prossima, dei lavori sulla Strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure (nel dicembre 2021 l’ente aveva disposto la risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice dei lavori di riqualificazione della strada a causa di gravi inadempienze e ritardi rispetto alle previsioni contrattuali) grazie all’affidamento del cantiere al nuovo affidatario.

Dal Comune di Vado Ligure buone notizie sul futuro casello autostradale di Bossarino (funzionale anche, e non solo, al terminal portuale di Vado Ligure): è stata chiusa con esito positivo la VIA – Valutazione Impatto Ambientale -. Appena sarà terminata la relativa Conferenza dei Servizi, Autostrade potrà procedere con l’avvio della gara per la realizzazione della nuova infrastruttura viaria, attesa da tempo dalla comunità vadese nell’ambito delle opere complementari previsti per la piattaforma portuale.

“Un’opera importante non solo per la sua funzionalità strutturale legata alle attività commerciali del porto di Vado Ligure ma in generale una infrastruttura funzionale e strategica e di supporto alla circolazione su gomma del territorio savonese, anche dal punto di vista turistico” ha detto Olivieri.

A questo grande progetto sarà poi affiancato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un ampio parcheggio, destinato ai mezzi pesanti, sempre nelle aree limitrofe al casello. Il tutto anche in funzione del piano della mobilità varato dalla stessa amministrazione comunale di Vado Ligure in merito all’assetto logistico e viario per la piena operatività della piattaforma portuale.

Il Comune di Savona ha poi portato evidenza sul dialogo attualmente in corso con Anas e Ministero per il completamento dell’Aurelia Bis e per lo studio di progetto finalizzato alla prosecuzione “naturale” del tragitto per raccordare l’attuale sbocco su corso Ricci con la strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure e, in futuro, con il nuovo casello autostradale vadese ormai in dirttura d’arrivo.

“Un’insieme di opere infrastrutturali molto importanti singolarmente, ma che convogliano la loro funzione a rendere più efficienti i servizi e le attività commerciali – e turistiche – del nostro complessivo territorio” conclude il presidente della Provincia.