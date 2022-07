Incidente stradale a Vezzi Portio: due feriti, uno è grave

Vezzi Portio. Incidente stradale questa mattina a Vezzi Portio, che ha coinvolto una moto con a bordo due persone.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 9.00, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, finendo a terra sulla carreggiata assieme al passeggero che era con lui.

E’ successo in via Vezzi Portio, proprio davanti all’Osteria dei Funghi.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118: dopo le prime cure il conducente e l’altro ferito sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il primo in codice rosso, a seguito dei traumi riportati nel sinistro stradale, il passeggero in codice giallo, con ferite giudicate meno gravi.

Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti sull’esatta dinamica e le cause dell’incidente.