Incidente a Leca d’Albenga, ferito motociclista dopo caduta sull’asfalto

Albenga. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi all’altezza della rotonda che immette in direzione del casello autostradale, nella zona di Leca d’Albenga.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16.40, un motociclista sarebbe caduto a seguito di una manovra, finendo a terra sull’asfalto. Fortunatamente nelle fasi della caduta non è stato interessato alcun veicolo o mezzo in transito.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di 118 e personale sanitario. Dopo le prime del caso, il conducente è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: non è in gravi condizioni, procedeva a bassa velocità e non ha riportato ferite o traumi significativi.

A seguito del sinistro stradale si sono verificati inevitabili disagi alla circolazione, che comunque si sono risolti in breve tempo.

All’origine dell’accaduto pare un errore del conducente, tuttavia sono in corso accertamenti e rilievi sull’incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi.