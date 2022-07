Incendio boschivo a Dego e altro intervento sulle alture di Alassio

Dego/Alassio. Allarme nel pomeriggio di oggi per un incendio boschivo a Dego, in Val Bormida, in località Painera.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 30 di oggi pomeriggio, è scattata la richiesta di intervento per il fumo e le fiamme che stavano interessando tre punti differenti della vallata: forse una serie di abbruciamenti di sterpaglie all’origine del rogo, alimentato dal clima secco.

Fortunatamente l’area di azione non era particolarmente estesa e la rapida azione dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio: l’incendio è stato domato e avviata la bonifica della superficie boschiva.

E nel tardo pomeriggio nuovo allarme anche nell’entroterra alassino, intorno alle 18 e 30, in via Privata Solibena: anche in questo un principio di incendio generato da sterpaglie, tuttavia la situazione sembra sotto controllo: sul posto è ancora in corso il sopralluogo dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga.

A dare preoccupazione il possibile innesco di un rogo molto vicino alle abitazione delle immediate alture alassine.