Incendi boschivi, Mai (Lega): “In arrivo oltre 5 milioni di euro per la prevenzione in Liguria”

Liguria. “Con l’apertura della misura 8.3 DEL PSR dal 26 luglio saranno disponibili 5 milioni di euro per investimenti nel campo della prevenzione degli incendi boschivi”. Lo dice in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Stefano Mai.

“Potranno essere finanziati: fasce tagliafuoco e viabilità forestale, vasche di accumulo (anche mobili), punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione. Nel periodo 2018-2020 sono stati concessi aiuti per oltre 8 milioni che hanno permesso l’acquisto di attrezzature per la prevenzione degli incendi, compresi l’acquisto di mezzi per la riduzione del rischio, la manutenzione delle strade tagliafuoco e strumenti tecnologici”.

“Contestualmente sarà disponibile una dotazione ulteriore di circa 2 milioni con la misura 8.4 per il ripristino delle aree percorse dal fuoco, misura che potrebbe essere utilizzata dal comune di Cisano sul Neva, scenario di un importante evento a settembre 2021. Un ringraziamento al vice presidente e assessore all’agricoltura Alessandro Piana che ha dato priorità alle misure forestali per rafforzare la tutela dei nostri boschi e migliorarne la fruizione”.