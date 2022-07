Inaugurata la mostra “Le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica”

Albisola Superiore. Grande successo per la mostra ‘Le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica’ che ha inaugurato ieri al Museo Trucco di Albisola Superiore. La serata è iniziata con un vero e proprio coup de theatre insieme all’attore del Teatro Sacco di Savona Guglielmo Bonaccorti, che per l’occasione ha letto e interpretato alcune parti di articoli che sono stati pubblicati nel 1954 su ‘Il Secolo XIX’, ‘La Stampa’ e sulla rivista ‘Liguria’.

A seguire intervento critico del giovane ricercatore albisolese Tommaso Dandolo che per l’occasione ha anche tenuto una visita guidata alla collezione del Museo.

All’evento hanno partecipato Floriana Maris, Presidente della Fondazione Memoria della Deportazione, Christiana Fissore, Direttore del Museo della Ceramica di Mondovì, Celina Mazzotti, alcuni artisti e numerosi esponenti del mondo culturale albisolese e molti cittadini.

La mostra è supportata da un dettagliato apparato didattico-informativo, frutto di un laborioso e capillare lavoro di ricerca scientifica. “L’allestimento – che riflette il gusto minimalista e prevede come base delle opere l’utilizzo di mattoni – ripropone in chiave moderna l’originale struttura che all’epoca era stata utilizzata per la collocazione dei vasi sulla Passeggiata. Un fil rouge che unisce non solo due epoche diverse ma anche il percorso della mostra allestita sia all’esterno, nel giardino, sia all’interno nel Museo”. Così Barbara Checcucci restauratrice Beni Culturali.

L’evento è realizzato grazie a un contributo della Fondazione A. De Mari ed è patrocinato dalla Regione Liguria.

La mostra sarà visitabile dal 9 luglio al 9 settembre 2022.