In un garage di Albisola 8 etti di cocaina, un arresto e altre due misure cautelari

Savona. Un arresto e due misure cautelari con obbligo di dimora: è il bilancio di una operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona.

L’accusa è di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno avuto origine da una precedente operazione risalente all’ottobre scorso, nel corso della quale erano stati sequestrati quasi otto etti di cocaina, in parte già confezionata in dosi, nascosti in un garage di Albisola Superiore: in quel frangente era stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto la persona che utilizzava il box oggetto del blitz da parte dei poliziotti.

Dalla ricostruzione della rete dei contatti dell’indagato, gli investigatori sono risaliti ai tre uomini responsabili del carico di droga, nei confronti dei quali sono state eseguite da parte degli agenti della Mobile le ordinanze disposte dall’Autorità Giudiziaria in merito al quadro probatorio emerso dagli accertamenti investigativi.

Nel corso delle relative perquisizioni domiciliari, infatti, avvenute con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato, sono stati sequestrati telefoni cellulari e materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è stato condotto in carcere, per gli altri due obbligo di dimora.