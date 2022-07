In stato di alterazione si ferisce con una bottiglia: uomo portato in ospedale

Albenga. Era in visibile stato di alterazione un uomo che questa sera si è procurato una ferita sul corpo con un oggetto tagliente, molto probabilmente una bottiglia.

Lanciato l’allarme, si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto, in via Pontelungo ad Albenga, è arrivato il personale medico e sanitario con l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca.

Prestate le prime cure sul posto, il ferito è stato accompagnato in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure. Non è in pericolo di vita: per lui è stato disposto un codice giallo.

Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Albenga.