In Sala Rossa l’incontro organizzato dal gruppo “Sinistra per Savona”: al centro sviluppo economico, sociale e culturale

Savona. Si è tenuto oggi pomeriggio l’incontro organizzato dal gruppo consiliare Sinistra per Savona, con i consiglieri Marco Ravera e Luigi Lanza, sui temi dello sviluppo economico, sociale, culturale e istituzionale della nostra città.

L’iniziativa intende offrire degli spunti per contribuire alla crescita del nostro territorio, ed avviare insieme ai cittadini un dialogo con le istituzioni e le imprese, promuovendo la ricerca, la divulgazione scientifica e le iniziative culturali che possano rendere sempre più attrattiva Savona.

“La città strategica – osserva Gabriella Branca, assessore alla Cittadinanza Attiva- guarda al futuro, coinvolge gli attori istituzionali, culturali ed economici nella costruzione di una visione condivisa che deve disegnare o forse potremmo dire ritrovare i tratti identitari della nostra città. Occorre definire un progetto di città in una prospettiva di medio lungo termine scegliendo la direzione verso cui orientare davvero il cambiamento. E’ necessario individuare i settori su cui puntare attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e condivisi, sviluppando i progetti e le azioni per ottenere il rilancio di Savona, così come delineato nell’Agenda”.

Sono intervenuti Paolo Verri che si è occupato di Matera capitale europea della cultura, Ivano Canteri, noto esperto in materia di marketing territoriale, Paolo Giaccaria, docente di geografia economica, Riccardo Genova esperto in materia di sistemi innovativi di trasporto pubblico, Ilaria Del Ponte anch’essa docente dell’università di Genova e Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro presso l’università di Bologna. Hanno seguito nella seconda parte il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore alla pianificazione territoriale Ilaria Becco, Francesco Rossello assessore allo sviluppo economico che indicheranno in concreto le azioni e gli obiettivi della Amministrazione Savonese.