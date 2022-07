Savona. Graduation day in piazza Sisto a Savona. Il rettore dell’università degli studi di Genova Federico Delfino ha consegnato i diplomi di laurea a una cinquantina di laureati al campus di Savona nell’ultimo anno accademico.

Presenti il sindaco Marco Russo, il vicesindaco Elisa Di Padova, il rettore di Unige Federico Delfino, il prorettore del campus di Savona Marco Testa.

“La città deve capire che il campus è un’occasione di sviluppo straordinaria per le competenze che rappresentano opportunità per la città”, ha detto il sindaco di Savona Marco Russo.

“Sono emozionata. Ora per voi è la fine di un percorso per affacciarvi su qualcosa di nuovo. Che sia un momento di inizio per voi. Anche per Savona è un piccolo passo verso la città universitaria che diventerà Savona”, il commento del vicesindaco Elisa Di Padova.

“Desidero ringraziare i laureati che hanno accettato l’invito e i genitori che sono i primi orientatori – aggiunge il rettore di Unige Federico Delfino -. Il campus è un ambiente libero e capace di stimolare la vostra creatività”.