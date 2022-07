Imperia. Dopo qualche mese di assenza, il tecnico ritorna in panchina con il suo entusiasmo di sempre. Lo fa in una piazza che conosce bene, avendola portata in Serie D per poi disputare un buon campionato in quarta serie.

Ora c’è bisogno di una rinascita dopo la retrocessione, quindi chi meglio dell’ultimo allenatore vincente ad Imperia per tornare a competere?

“La mia scelta di andare via due anni fa è stata presa di comune accordo con la buonanima di Eugenio Minasso – esordisce Alessandro Lupo – era giusto cambiare, per entrambi. A me è andata bene da un punto di vista sportivo, a loro decisamente no. Quest’anno so le ambizioni e la voglia che hanno i dirigenti, ci sarà un progetto importante unito ancora alla famiglia Minasso”.

Sancinito, Jebbar, Puddu, Campelli tra i nomi delle prime mosse di calciomercato: “Io e il direttore Fava, con l’avvallo della società, abbiamo cercato prima degli uomini rispetto a dei calciatori, conosco tutti molti bene. Ora serviranno due terzini, il portiere giovane, un under in mezzo al campo e una punta di spessore, forse anche un centrale difensivo importante: avevamo l’accordo con Gargiulo, ma poi non è venuto. La squadra comunque è molto competitiva per l’Eccellenza, qualora dovessimo essere ripescati basterebbero alcuni innesti per renderla importante anche in Serie D. Sul ripescaggio? Ora è troppo presto, ma una città e una squadra come Imperia credo lo meriterebbe“.

Questi quattro nomi provengono nientepopodimeno che da Albenga, una tappa che il tecnico non dimenticherà nonostante gli squilibri avvenuti. Infatti, dopo aver vinto contro l’Arenzano, Lupo e Fiani avevano comunicato di aver rassegnato le dimissioni, al loro posto arriveranno Ferraro e il suo staff. Ora con il cambio di società la presidenza passa a Simone Marinelli, una lieta notizia per il nuovo allenatore nerazzurro: “Sono felice per tutti loro perché si tratta di una grande piazza che si meritava molto di più. Ho un grandissimo ricordo, credo di aver fatto il massimo, ma nei piani alti ho trovato persone poco serie che umanamente valgono poco. Ogni anno imparo qualcosa di nuovo. Nello scorso ho imparato a lavorare in situazioni di estrema difficoltà: nel calcio bisogna essere uomini. Ad Albenga ne ho trovati tanti, compresi i ragazzini“.

Un commento sull’approdo del suo collega Buttu in bianconero: “Già a Finale era una noia, non avendo i mezzi per fare cose grandi. Ora sarà veramente molto difficile riuscire a farla franca da lui, è capace di mettere sempre tutti in difficoltà e ad Albenga sarà ancora peggio”.

Cosa vuole fare Alessandro Lupo al suo ritorno ad Imperia? “Il massimo. Non so quale sarà, ma voglio finire la stagione senza rimpianti, consapevole di aver dato tutto me stesso. D’altra parte è lo stesso copione di ogni anno, senza di questo non riesco a convivere serenamente. Pretenderò il 300% dai miei calciatori, Imperia merita quantomeno di vederli uscire dal campo con la maglia sudata, strappata, con il sangue“.