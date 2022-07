Il Liceo Issel di Finale Ligure premiato dalla Banca d’Italia

Finale Ligure. Il liceo Issel di Finale Ligure tra i 3 finalisti a livello nazionale per l’ordine di Scuola Secondaria di 2° grado del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota” promosso dalla Banca d’Italia.

Tema: “Un nuovo inizio: ripartire attraverso l’economia”. Il Liceo Issel di Finale Ligure ha partecipato con la classe IVA Liceo Scientifico. La professoressa Raffaella Pona è stata la responsabile e curatrice del progetto.

La chiave di lettura del bozzetto della banconota è: “Una proposta di sincretismo tra valorizzazione culturale, nuove tecnologie ed energie rinnovabili per una ripartenza economica che guardi al passato per costruire un eterno futuro brillante”.

Il premio è destinato a studenti di scuola elementare, media e superiore. L’obiettivo è realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria. Le scuole partecipanti a questa nona edizione del Premio sono state 801, comprese 6 scuole italiane all’estero.

Il bozzetto del Liceo Issel ha superato due selezioni:

– Selezione interregionale: la giuria ha selezionato nove bozzetti (tre per le scuole primarie, tre per le secondarie di 1° grado e tre per le secondarie di 2° grado) ammessi alla successiva selezione nazionale.

La giuria, composta da personale della Banca d’Italia, esponenti del Ministero dell’Istruzione e esponenti del mondo della cultura, arte e spettacolo, ha valutato i bozzetti e le relazioni accompagnatorie e ha scelto le scuole che hanno avuto accesso alla successiva fase di selezione.

Gli istituti selezionati hanno ricevuto un premio di duemila euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche.

– Selezione nazionale: la seconda fase di selezione è stata affidata ad una Giuria di esperti del Servizio Banconote della Banca d’Italia, che ha selezionato i 3 finalisti per ciascun livello di istruzione, che hanno avuto accesso alla fase finale del Premio.

Il bozzetto del Liceo Issel ha avuto accesso, quindi, alla finale, dove le tre scuole vincitrici, una per ogni categoria, sono state premiate alla presenza del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, presso il Centro Convegni “Carlo Azeglio Ciampi” a Roma.

Per la scuola secondaria di secondo grado ha vinto il bozzetto presentato dalla classe IIA del liceo artistico Squillace di Lido di Girifalco, Catanzaro.