Il finalese Lorenzo Malagrida tra i pre-convocati dalla Sampdoria al “Mugnaini”

Foto presa dal sito ufficiale della UC Sampdoria

Finale Ligure. Un traguardo molto importante è stato raggiunto da un giovane cittadino finalese. Il classe 2003, Lorenzo Malagrida, da svariati anni ormai si sta facendo la trafila delle giovanili nella Sampdoria.

L’impatto in Primavera è stato talmente buono da aver attirato persino Marco Giampaolo, che lo ha convocato per la prima seduta di lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco, che sta svolgendo in questi giorni.

Giocare con una maglia di Serie A addosso è suggestivo, farlo con accanto giocatori che si guardano sempre in televisione lo è ancora di più.