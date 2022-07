Il Finale può abbracciare Ferraro, sarà lui il nuovo allenatore

Finale Ligure. Dal “vicini ma non abbracciati” di ieri sera, ad essersi abbracciati del tutto oggi.

Dopo una mezza giornata di riflessione sugli ultimi dettagli, Ferraro ha deciso di accettare la proposta della società: il Finale ha trovato il suo allenatore, c’è la conferma del presidente Cappa.

Una trattativa andata in porto in tempi rapidi, come la dirigenza sperava da quando ha ricevuto le dimissioni di Pietro Buttu, ora accordato con l’Albenga di Simone Marinelli per la prossima stagione.

Poteva essere un boccone amaro da mandare giù, soprattutto per l’importanza che ha il tecnico ingauno nell’ambiente finalese, ma il sodalizio ha voluto muoversi sin da subito con decisione, consapevoli di quanto sia importante iniziare immediatamente la programmazione per il campionato che verrà.

Il ritardo c’è, ma può essere sopperito con settimane di lavoro ad alta intensità per formare una squadra pronta e talentuosa, guidata da uno dei tecnici più esperti del comprensorio.