Il Consorzio Italia Cloud risponde al Ministro Vittorio Colao: “Non può far finta che in Italia non ci siano Cloud provider sicuri”

Roma. ll Ministro della Transizione Digitale Vittorio Colao, in occasione della conferenza stampa dello scorso 5 luglio, è intervenuto sul tema delle architetture cloud affermando che “Molto spesso ci sono data center piccolissimi, che non sono sicuri, che non sono moderni, che non sono efficienti e non sono sostenibili e quindi – diciamolo – non avrebbero motivo di esistere”.

Risponde il presidente del Consorzio Italia Cloud Michele Zunino: “Conosciamo la passione del Ministro Colao per i grandi operatori globali come Google e Microsoft, ma non può più far finta che in Italia non esistano altri Cloud provider innovativi e capaci di intercettare la richiesta delle PA e delle imprese sul territorio, anche meglio dei grandi hyperscaler”.

“C’è un mercato intero che sta andando nella direzione opposta a quella ha disegnato il Ministro Colao ieri in conferenza stampa” – prosegue Zunino. “Le inhouse regionali ad esempio, con il loro patrimonio di strutture e di personale qualificato. La stessa gara per il cosiddetto cloud di Stato poteva avere esternalità positive anche per le PMI italiane del settore. Ma così non è stato ed il mondo della PA locale si sta attivando diversamente da quel progetto, quindi è molto probabile che ci saranno degli scenari di mercato legati alla richiesta della PA locale che saranno diversi dal Polo Strategico Nazionale”.

“La dimensione del datacenter – precisa Zunino – è un parametro irrilevante in merito alla sicurezza e all’efficienza. In epoca di edge computing, si cerca di avvicinare il dato all’utente e tutti stanno pensando a soluzioni smart più piccole proprio per garantire una crescita di aziende locali e di competenze nazionali. Al contrario la “localizzazione” del dato è un tema giuridico che non è suscettibile di interpretazioni. Il Ministro non può dire che è irrilevante sapere se il dato è ospitato nei data center di Google o di Microsoft: vuol dire cancellare di colpo il GDPR e tutto il pacchetto di regolamenti in arrivo dall’Europa”.