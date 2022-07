Il CEA Riviera del Beigua e l’Area Marina Protetta di Bergeggi portano lo snorkeling al Campo Scuola dell’Associazione Diabete Giovanile

Bergeggi. Quest’anno l’Associazione Diabete Giovanile di Genova onlus che opera dal 1982 nel volontariato a favore dei giovani affetti da diabete mellito insulino-dipendente e delle loro famiglie, ha scelto il Golfo dell’Isola per organizzare il consueto campo scuola in collaborazione con il “Servizio Regionale di Diabetologia Pediatrica” del Gaslini, con l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e Lega Navale Italiana Sezione di Spotorno.

I campi scuola rappresentano, per vari motivi, un’esperienza fondamentale nello schema educativo dei bambini e degli adolescenti diabetici. L’accettazione della malattia, il confronto con altri coetanei diabetici e non e l’acquisizione di una buona educazione all’autogestione della malattia sono i principi cardine di questo tipo di iniziative.

Nella mattina di martedì 5 luglio, grazie alla preziosa ospitalità degli stabilimenti Villaggio del Sole di Bergeggi, il CEA Riviera del Beigua, in sinergia con l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, ha organizzato per i ragazzi del campo scuola un’uscita di snorkeling guidata dagli esperti del CEA volta a osservare e far conoscere la vita sott’acqua che in questa area vive fiorente.

Presso i locali della Lega Navale Italiana sezione di Spotorno, che con i suoi locali ospita il campo per la quarta volta, sono state avviate per i ragazzi più piccoli delle attività ludico-didattiche volte a far conoscere varie sfumature dell’ambiente marino e dei suoi abitanti per poi testare la strumentazione da snorkeling alla ricerca di simpatiche creature marine. Un’esperienza divertente e formativa in uno sfondo naturalistico di particolare importanza e pregio.