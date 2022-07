Calcio, Simone Marinelli si presenta all’Albenga: “Partite gratis, tribuna coperta, darò il massimo”

Albenga. Proprio in questi minuti prende il via la presentazione del nuovo corso societario dell’Albenga. Nelle scorse ore, è stato completato il passaggio di consegne dalla famiglia Colla-Fantino a Simone Marinelli, ex numero uno del Savona.

La nuova società si presenterà nel corso della serata a tifosi e addetti ai lavori. Grande attesa anche per il mister. Sarà infatti Pietro Buttu, un ingauno, a guidare la truppa bianconera nel prossimo campionato di Eccellenza. L’allenatore non sarà l’unico ex Finale presente in società, visto che nei quadri ci sarà anche l’ex direttore sportivo giallorosso Viviano Rolando.

Proprio in questi minuti, si stanno pian piano riempiendo gli spalti dello stadio “Annibale Riva”. Salta subito agli occhi lo striscione che campeggia nella parte alta della tribuna. A testimonianza delle grandi speranze che ripone la piazza nei nuovi dirigenti. La scritta è eloquente: “Una nuova storia. Buttu e Marinelli per la gloria”.

Sul terreno di gioco dello stadio, si alterneranno i dirigenti bianconeri. L’intervento del presidente Marinelli, stando a quanto filtra dagli organizzatori, dovrebbe chiudere la serata.

Particolarmente calda l’accoglienza per l’allenatore Pietro Buttu, che in passato aveva indossato i colori dell’Albenga come giocatori. “Bentornato a casa” il coro intonato dagli spalti del “Riva” al suo ingresso sul rettangolo verde.

Poi, il turno del presidente Marinelli, entrato in campo sulle note toccanti di “Somebody You Loved” di Lewis Capaldi, che annuncia: “Ad Albenga – annuncia – si potrà assistere gratis alle partite. Lavoreremo per la costruzione di una tettoria sopra la tribuna e a farlo sarà una ditta di Albenga. Non abbiamo tempi, ma voglio dare il 100% e riportare la questa piazza dove merita”.