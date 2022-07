Governo, Pasa (Cgil): “Da troppo tempo il Parlamento non si specchia più nel Paese reale”

Provincia. “C’è bisogno di risposte immediate a partire dal mese di luglio e con interventi strutturali, e portare a termine le soluzioni per le crisi industriali savonesi e gli investimenti del Pnnr”. Lo fa sapere, in una nota, il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

“In Italia – spiega – troppo tempo il Parlamento non si specchia più nel Paese, quello reale, quello che per vivere ha bisogno di lavorare, quello che pur lavorando è povero , quello che pur avendo lavorato una vita anche in pensione non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena , quello delle infinite diseguaglianze, quello delle incertezze date dalle precarietà, quello delle infinite morti sul lavoro. Un Parlamento fatto di partiti che si sono dimenticati del valore del lavoro, del valore dei lavoratori delle lavoratrici ,e dei pensionati. Gli ultimi vent’anni hanno fatto registrare una rottura profonda tra mondo del lavoro e politica , a tutti i livelli Nazionale, Regionale e Locale. E la frattura si è determinata sull’incapacità di vedere le condizioni materiali , i bisogni , le necessità dei lavoratori , delle lavoratrici, dei disoccupati e dei pensionati. Frattura che è diventata una voragine negli ultimi anni, in cui soprattutto sul tema dei diritti la politica ha calpestato e peggiorato norme e leggi”.

“Inevitabilmente – prosegue Pasa – questo si è tradotto in una crisi di rappresentanza, in una incapacità della politica di dare risposte ai bisogni delle persone soprattutto sui temi generali ; diritti , sanità , scuola , sviluppo , ambiente e Lavoro, anzi quando se ne sono occupati hanno peggiorato la situazione di milioni di lavoratori. Basta guardare i dati Istat diffusi il mese scorso. Record di lavoro precario , oltre l’80% dei nuovi contratti in Italia è precario e discontinuo , e questo dato racconta non solo delle condizioni materiali delle persone, a partire dalla condizione salariale ma anche della qualità del lavoro .

Se si vuole provare a dare una risposta alla crisi della rappresentanza e della partecipazione occorre partire da qui, partire dai bisogni delle persone , ripartire dal lavoro e dai lavoratori”.

“Non è assolutamente vero che non ci sia voglia di partecipazione, tutt’altro, Ma la partecipazione si attiva quando si è visti nei propri bisogni e nelle proprie aspettative – aggiunge il segretario della Camera del Lavoro provinciale -. E questa crisi non riguarda solo la politica, ma guarda anche il sindacato confederale , perché le trasformazioni del lavoro (digitale ) e non solo ( una su tutte quella ambientale ) sono state tante e saranno ancora di più nei prossimi anni ed è necessario recuperare il tempo perduto in questi ultimi anni. Come?”

“Il compito del sindacato è quello di rappresentare e tutelare i lavoratori, le lavoratrici , i pensionati e i disoccupati attraverso la contrattazione, e perché no anche i lavoratori autonomi. Rappresentarli e migliorare la vita nei luoghi di lavoro ma anche fuori dai luoghi di lavoro , proprio perché siamo un sindacato confederale, siamo anche soggetto di cambiamento generale .

È necessario che la politica ritorni a mettere al centro della propria azione il Lavoro . Contrariamente continueremo ad allargare questa voragine tra cittadini e politica”, conclude Pasa.