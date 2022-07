Giornalismo in lutto, è morto a 98 anni Eugenio Scalfari: aveva vissuto anche in Liguria

Roma. È morto oggi, all’età di 98 anni, Eugenio Scalfari, giornalista e co-fondatore del settimanale L’Espresso e del quotidiano La Repubblica, il cui sito ne dà la notizia con la scritta “Ciao direttore”.

Scalfari nacque a Civitavecchia il 6 aprile del 1924 da genitori calabresi.

Iscrittosi dapprima al liceo Mamiani di Roma, ha studiato poi al liceo classico Cassini di Sanremo, dove intanto s’era trasferito con la famiglia per via del lavoro del padre, chiamato a svolgere l’attività di direttore artistico del Casinò. Suo compagno di banco fu il futuro scrittore Italo Calvino.

Nel 1950 ha sposato la figlia del giornalista Giulio De Benedetti, Simonetta, morta nel 2006, dalla quale ha avuto le due figlie Enrica e Donata.

“Dal 14 gennaio o credete alle versioni ufficiali o credete a La Repubblica”: nel 1976 debuttò con questo slogan pubblicitario in edicola il nuovo quotidiano diretto da Eugenio Scalfari che, insieme all’imprenditore Carlo Caracciolo, fu anche l’ideatore di questa nuova iniziativa editoriale. Fecero parte della prima redazione, tra gli altri: Gianni Rocca, Giorgio Bocca, Sandro Viola, Mario Pirani, Rosellina Balbi, Miriam Mafai, Barbara Spinelli, Natalia Aspesi, Corrado Augias, Enzo Golino, Edgardo Bartoli, Fausto De Luca, Enzo Forcella, Orazio Gavioli, Giuseppe Turani.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti afferma: “Con la scomparsa di Eugenio Scalfari l’Italia perde non solo un grande giornalista, ma un innovatore, un pensatore, un attento osservatore della realtà, della politica, della società e dei suoi mutamenti. Nella sua lunga esistenza Scalfari è stato maestro per generazioni di cronisti, ha attraversato e raccontato, da vero testimone del ‘900, la storia di questo Paese fornendo ai suoi lettori un punto di vista attento e mai banale. Una figura d’eccezione che trascorse gli anni della sua prima formazione proprio in Liguria, a Sanremo, dove fu compagno di classe, negli anni del liceo, del grande Italo Calvino”.

“Perdiamo oggi una delle più grandi figure della cultura e del giornalismo italiano, ma anche un cittadino emerito della nostra Liguria – aggiunge l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo – Al liceo classico Cassini di Sanremo ha potuto formarsi con un compagno di banco e amico d’eccezione come Italo Calvino. La scomparsa di Scalfari lascia un vuoto nella nostra comunità visto l’enorme spessore di questo grande narratore e pensatore”.