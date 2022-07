Gatto cade dal sesto piano di un palazzo sotto gli occhi dei passanti: intervento dell’ambulanza veterinaria

Savona. Grande apprensione tra i passanti e i negozianti di via Calamaro, in pieno centro, per un gatto che è caduto dal terrazzo al sesto piano di un condominio, compiendo un volo di parecchi metri, sul tetto di una macchina posteggiata sotto ai poggioli dello stabile. È successo alle 9 di questa mattina.

L’episodio sotto gli occhi di chi stava passando nella traversa di corso Tardy e Benech e ha immediatamente dato l’allarme telefonando all’ambulanza veterinaria.

Una scena che ha impressionato moltissime persone che si sono subito preoccupate del micio.

L’ambulanza veterinaria ha trasferito la povera bestiola alla clinica veterinaria per le cure del caso.