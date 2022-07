Furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: 4 denunce della polizia

Savona. I poliziotti delle volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro persone, le accuse sono di furto e per due di loro anche di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, a Savona, i poliziotti sono intervenuti nella zona del prolungamento, per la segnalazione di quattro giovani che si aggiravano con fare sospetto tra gli ombrelloni della spiaggia antistante Piazza Eroe dei due Mondi. Grazie alle descrizioni fornite i quattro sono stati subito individuati e sottoposti a controllo, nel corso del quale sono emersi elementi da dover approfondire in Questura.

Una cittadina si è avvicinata alla pattuglia ed ha riconosciuto come propri due asciugamani che le erano appena stati sottratti ed adagiati sui lettini utilizzati dai ragazzi. Due dei quattro giovani sono stati inoltre trovati in possesso di circa mezz’etto di marijuana e di un bilancino di precisione. Elementi che hanno fatto scattare la segnalazione alla Magistratura.

“Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio della Questura di Savona in città – sottolineano dalla Questura -. I servizi, realizzati quotidianamente sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza, in tutte le aree della città in particolare nelle zone ad alta frequentazione turistica”.

Solo pochi giorni fa, nella stessa zona, un uomo sospettato di furto, per sottrarsi agli agenti aveva tentato la fuga raggiungendo la spiaggia e gettandosi in mare. Tornato a riva era stato poi denunciato all’Autorità Giudiziaria.

“Si evidenzia – precisano dalla Questura – che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile”.