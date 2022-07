Furgone in fiamme in A10: in azione i vigili del fuoco per spegnere l’incendio

Feglino/Finale. Ha preso fuoco, questa mattina intorno alle 11:45, un furgone che stava percorrendo l’autostrada A10 in direzione Francia. Si trovava a 700 metri dall’uscita di Finale Ligure, precisamente al chilometro 61+500.

Fortunatamente l’autista del mezzo è riuscito a fermarsi in un’area di sosta e ad allertare lui stesso i soccorsi. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco che in questo momento stanno operando per spegnere l’incendio che non ha causato feriti.

Solo tanto fumo che ha invaso le corsie in entrambi i sensi di marcia, il tratto però è regolarmente aperto. Non si segnalano rallentamenti, se non la coda di 1 km tra Finale e Pietra Ligure causa lavori.

Un episodio simile si è verificato anche la scorsa settimana, sempre in A10, ma nel tratto compreso tra Albenga e Andora. In quel caso l’incendio si era innescato all’interno di una galleria, causando sei intossicati e la chiusura della stessa per qualche giorno, oltre a mandare in tilt il traffico anche sull’Aurelia.

Sempre questa mattina, intorno alle 9, nel tratto dell’A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, c’è stato un tamponamento tra un tir e un’auto che ha provocato 4 km di coda.