Fuori pericolo il giovane operaio incastrato con il collo in un macchinario: si è risvegliato dal coma

Pietra Ligure. E’ uscito dal coma e si trova in buone condizioni l’operaio di 24 anni che giovedì scorso è rimasto incastrato con il collo in un macchinario mentre lavorava nello stabilimento di Acqua Minerale Calizzano.

Alla mamma la prima chiamata dopo il risveglio: “Voglio tornare a casa il più presto possibile”, ha detto il ragazzo. Dall’azienda hanno aggiunto: “Siamo molto felici che sia andato tutto bene, è stato davvero un miracolo“.

Sul posto erano intervenuti i militi della Croce Azzurra di Calizzano e l’automedica del 118. Le sue condizioni erano apparse subito gravi a seguito del trauma riportato nell’infortunio. Per velocizzare il suo trasporto in ospedale è stato allertato l’elisoccorso, in arrivo dal Piemonte, il quale si è occupato di trasferirlo a Pietra Ligure.

Il ragazzo è stato ricoverato presso il nosocomio pietrese in prosgnosi riservata. Ieri lo staff medico aveva osservato i primi miglioramenti: la risposta alle prime cure e terapie è stata positiva. A preoccupare, oltre al trauma riportato nell’incidente, era la complessa situazione neurologica relativa al medesimo evento traumatico. Dopo giorni di apprensione, oggi la buona notizia.