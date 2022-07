Fumo da un furgone in autogrill a Varazze, intervento dei vigili del fuoco

Varazze. L’allarme è scattato poco dopo le 14.00 di oggi pomeriggio, quando ai vigili del fuoco è arrivata la chiamata e la richiesta di soccorso per un principio di incendio ad un furgone fermo all’autogrill di Piani d’Ivrea a Varazze.

Il denso fumo sprigionato dal mezzo ha fatto temere per il peggio, ma il rapido intervento dei pompieri del distaccamento di Varazze ha risolto prontamente la situazione.

Secondo quanto appreso, si è verificato un surriscaldamento del motore: dopo le operazioni di messa in sicurezza il mezzo è stato rimosso con l’ausilio del carro attrezzi.

Nessuna conseguenza per il conducente del furgone, se non uno stato confusionale dettato dalla paura per l’episodio. Per lui non è stato necessario, alla fine, l’intervento dei sanitari.