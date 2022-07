Finale Ligure, Guzzi: “Oltre 1mln di euro per nuove piantumazioni e cura del verde cittadino”

Finale Ligure. “Sfatiamo dei miti del tutto privi di fondamento. Spesso la miglior risposta è non rispondere ma ciclicamente si torna sul tema Verde Urbano senza conoscere le attività intraprese, i finanziamenti messi in campo e i cantieri eseguiti. Facciamo un po’ di chiarezza”.

Così il vice sindaco e assessore Andrea Guzzi torna sulla programmazione per il verde urbano e il patrimonio arboreo del territorio comunale, al centro negli ultimi tempi di non poche polemiche, anche in Consiglio comunale.

“Questa amministrazione ha concluso nel 2014/2015 un censimento di tutte le alberature del territorio. Dal 2015 ha avviato monitoraggi costanti su tale patrimonio “inventariato” affidandosi ad agronomi ed esperti del settore. Ogni pianta del nostro Comune ha una sua scheda che ne elenca caratteristiche, punti di forza e di debolezza. In base a queste schede, aggiornate dai tecnici incaricati, si valutano eventuali azioni: messa in sicurezza, prove di trazione, abbattimenti. Quest’anno abbiamo eseguito 36 abbattimenti e 54 ripiantumazioni di varie specie, seguendo una diversificazione nelle stesse piantumazioni come suggerito da molti esperti” aggiunge Guzzi.

“Gli ultimi incarichi di quest’anno ammontano a 285 mila euro per rigenerazione e riqualificazione del verde urbano, monitoraggio delle palme ed azioni preventive su palme (solo per quest’anno interventi su 300 palme). Oltre a questo 400 mila euro di appalto triennale per la manutenzione del verde ed 850 mila su base quinquennale per sfalcio bordo strada e cunette. Insomma… Tutto si può dire, ma non che non vi sia sensibilità. Senza contare che ogni opera pubblica prevede anche una rigenerazione del verde finanziata con il proprio quadro economico”.

“Inoltre, Finale Ligure è riuscita a mantenere gran parte delle proprie palme con impegno tecnico e sacrificio economico. Azioni preventive, investimenti in monitoraggi e verifiche costanti da parte del settore Utc/Aree Verdi. Siamo orgogliosi di questi risultati. Ma non cantiamo vittoria. Si può fare sempre di più e meglio. E continueremo a farlo£ conclude l’amministratore finalese.