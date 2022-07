Finale, Belvedere inizia il lavoro di rifondazione: “Mission Impossible? Ce l’ho sempre fatta in 20 anni…”

Finale Ligure. Sono state le due settimane più lunghe degli ultimi anni per il Finale. L’approdo di Flavio Ferraro ha risolto il problema della panchina lasciata vacante da Pietro Buttu, ora tecnico del nuovo Albenga targato Simone Marinelli.

Se le difficoltà si fermassero solo a questa, il sodalizio sarebbe molto più sereno. Oltre alla partenza di una grossa fetta degli elementi della squadra, anche in dirigenza ci sono stati svariati addii. Per esempio, la figura di Viviano Rolando non sarà più presente al Borel, ma anche lui ha seguito il tecnico ingauno all’Annibale Riva, avvicinandosi a casa.

Insomma, per andare avanti serviva, e serve, una vera e propria rivoluzione dell’ambiente. Così sta essendo e, per sostituire il DS dimissionario, è stato chiamato un dirigente altrettanto preparato come Roberto Belvedere.

Condividerà nuovamente l’annata con il “Baffo“, un fattore determinante per la sua scelta: “Inizia per me una nuova avventura con il solito entusiasmo e impegno. Come sia arrivato qui? Non penso sia un mistero: dopo l’approdo di mister Ferraro, con cui ho lavorato l’anno scorso, è uscito fuori il mio nome e abbiamo trovato l’accordo dopo un paio di incontri“.

Il piano d’azione dovrà essere studiato nei minimi dettagli, il tempo scorre veloce ed è sempre meno: “Dobbiamo vedere cosa abbiamo in casa e cercare, con le nostre possibilità, di prendere giocatori esperti e giovani che ci aiutino a raggiungere l’obiettivo. Sarà un Finale diverso, non dobbiamo aver fretta e farci prendere dall’ansia. Ci sarà da lavorare per essere pronti al campionato, la coppa ci servirà per rodare la squadra e capire dove migliorarla”.

“C’è da ricostruire e lavorare sodo per cercare di allestire una squadra per mantenere la categoria – precisa Belvedere – abbiamo avuto parecchi colloqui con giocatori della rosa, e poi con altri che hanno disputato l’ultima stagione con altre società: qualche colpo in canna lo abbiamo“.

Una missione difficile sì, ma guai a chiamarla impossibile: “Per il ruolo che ricopro in società, sento la responsabilità nell’allestire una squadra competitiva a mister Ferraro perché possa raggiungere l’obiettivo: con un po’ di presunzione, dico che l’ho sempre fatto in quasi vent’anni nel dirigere le squadre in cui sono stato”.

Allora non resta che attendere le prossime mosse della società di via Brunenghi che, come ammesso dallo stesso Belvedere, ha puntato anche a qualche profilo da Albenga: non potrà riaverli tutti, ma qualcuno di loro potrebbe tornare sotto la guida di Flavio Ferraro.

In fondo il tecnico ne riabbraccerebbe volentieri qualcuno, come ha fatto con il Finale in questa sfida molto difficile, ma non impossibile.