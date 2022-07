Festival dei Giovani, due medaglie d’oro e due d’argento per la LNI Savona

Milano. Ottima trasferta dei giovani canottieri della Lega Navale di Savona che hanno conquistato quattro medaglie, di cui due d’oro e due d’argento, al Festival dei Giovani 2022, disputato all’Idroscalo di Milano nei primi tre giorni di luglio.

Alla più importante manifestazione nazionale di canottaggio per le categorie giovanili di Allievi e Cadetti (propedeutica al Campionato Italiano per le categorie dei Ragazzi, Junior e Under 23), hanno preso parte oltre 2.000 atleti appartenenti a tutte le Società d’Italia oltre alle rappresentative regionali nelle specialità del quattro e dell’otto.

Il bottino più sostanzioso, con due medaglie d’oro ed una d’argento, è stato conquistato da Michelangelo Malinconico, che ha ottenuto il primo successo nel singolo 7,20 Cadetti al termine di una gara quasi in solitaria in cui ha superato gli atleti del Cus Bari, dello Speranza Genova Pra’, dei Vigili del Fuoco Billi di Pisa e di altre tre società.

La seconda vittoria di Michelangelo è stata quella nel doppio Cadetti, con il compagno di voga Giulio Boatini: insieme hanno regolato con sicurezza gli altri equipaggi della Velocior La Spezia, Can. Padova, Can. Nettuno ed altri quattro.

Infine Michelangelo ha conquistato la medaglia d’argento con la Rappresentativa della regione Liguria nel quattro di coppia, che ha disputato una bellissima regata anche se superato dalla Toscana ma davanti a Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia e Marche.

Ottima anche la medaglia d’argento conquistata da Paola Maria Carlotta Malinconico nella specialità del singolo 7,20 Allievi C, al termine di una gara molto combattuta dove ha ceduto solo alla forte atleta della Canottieri Lario ma davanti alle avversarie della Can. La Sportiva di Lezzeno, Amici del Fiume di Torino, C.C. Lazio ed altre tre atlete. Oltre alle medaglie sono da segnalare due quarti ed un quinto posto ottenuti in altre gare.

Soddisfazione quindi per i risultati conquistati dai tre giovani portacolori del Gruppo Sportivo dilettantistico Canottaggio della Lega Navale savonese, che ad ogni regata si impegnano al massimo ottenendo sempre medaglie importanti anche quando debbono confrontarsi con avversari di Società più grandi e blasonate. Con il Festival dei Giovani si chiude la prima parte della stagione agonistica 2022; si tornerà in gara a settembre.

