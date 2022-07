Fanno sesso sul Priamar, poi vedono dei cavi e per paura di essere scoperti li tagliano: telecamere in tilt

Savona. Sono a spasso per la città, cercano un luogo appartato e lo trovano nella fortezza del Priamar. Qui consumano il loro rapporto sessuale. Una volta giunto il momento di andare via, si accorgono però di alcuni cavi e, credendo fossero collegati ad una telecamera, decidono di tagliarli.

È successo venerdì, in pieno pomeriggio, a smascherare la coppia di trentenni proprio il gesto vandalico che ha messo fuori uso parte del sistema di videosorveglianza della polizia locale.

All’improvviso il monitor del Comando è diventato nero, non trasmetteva più le immagini. Un blackout dovuto ad un guasto, hanno pensato inizialmente gli agenti che hanno subito mandato un tecnico. Al suo arrivo al Priamar è stato facile scoprire la causa: un guasto sì, ma causato dal taglio dei cavi di alimentazione del ponte radio, ovvero l’impianto di trasmissione dei dati delle telecamere.

Per capire cosa e come fosse successo, la polizia locale ha visionato le immagini registrate da uno degli occhi elettronici presenti nella fortezza ed ecco la sorpresa. La coppia si apparta e scoppia la passione: i due iniziano a spogliarsi, a baciarsi, ad accarezzarsi e fare sesso. Finita la “performance”, vedono i cavi e li spezzano.

Scoperto il “mistero”, ora non resta che identificare la coppia. Un lavoro che potrebbe essere per nulla semplice per gli agenti della polizia locale, i due infatti potrebbero essere savonesi oppure turisti che hanno scelto di fare la loro “scampagnata” romantica in una location sicuramente suggestiva, ma in cui fare sesso è vietato. E la loro performance potrebbe costargli molto cara.