Fake news, guerra, crisi economica e Covid: cinque giorni di approfondimento al West Coast Meeting Loano

Loano. Cambia il nome, ma non la sostanza: è in programma dal 6 al 10 luglio la settima edizione del PreMeeting di Loano, la manifestazione promossa dall’associazione Cara Beltà e dal Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso “Padre Santo” di Loano con la collaborazione del Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. L’iniziativa, che come di consueto si svolgerà a Marina di Loano, quest’anno assume la denominazione di “West Coast Meeting Loano” e, come sempre, è promossa con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, della Marina di Loano, di Regione Liguria e della Fondazione De Mari.

L’edizione di quest’anno prende le mosse da una citazione di Don Giussani: “La realtà non mi ha mai tradito”. La disinformazione che diffonde bugie e veleni “credibili” per confondere l’opinione pubblica (soprattutto in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace ci sono state e ci sono vere agenzie specializzate in menzogne) è sempre esistita, ma certo al tempo dei social il problema è esploso in maniera esponenziale. Se poi consideriamo la lunga stagione di pandemia che abbiamo vissuto (e che ancora non abbiamo superato) e quella di una guerra alle nostre porte, ecco che la situazione si aggrava ulteriormente. E ad aggravarsi è anche il contesto economico, a cominciare dal mercato del lavoro in Italia per arrivare a quello degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente. In questo scenario è sempre più difficile affrontare la realtà, perché il mondo è più complesso e le relazioni più difficili; rapporti che a volte sembrano “impossibili”. Tecnologia e consumismo consentono alternative alla realtà, ma queste, alla fine, non soddisfano pienamente l’uomo. Dentro di noi c’è una spinta a conoscere e a realizzarsi che può trovare soddisfazione solo in un rapporto sincero con la realtà.

Su questi e altri temi ci si interrogherà, al “West Coast Meeting Loano 2022”, che come sempre vedrà la partecipazione di ospiti di caratura internazionale provenienti da vari ambiti: politica, educazione, cultura, malattia e lavoro.

L’edizione di quest’anno è la prima dopo scomparsa di Antonio Landi, per anni presidente del Banco di Solidarietà di Loano. Paolo De Salvo, presidente di Cara Beltà, afferma: “Antonio ci ha accompagnato per anni in questa avventura, lo farà anche quest’anno, anche se in modo diverso. Lo ricoderemo sicuramente durante i cinque giorni di Meeting”.

Un Meeting che, almeno in apparenza, cambia veste: “Quest’anno rilanciamo l’idea della west-coast del ponente ligure. Quest’anno abbiamo voluto sottolineare il concetto che le incertezze, le sfide ed i pericoli che caratterizzano questo momento storico non siano solo fonte di problemi, ma anche l’occasione di un nuovo inizio. Con i nostri incontri parleremo di diversi argomenti, dalle fake news alla pandemia alla guerra in Ucraina. L’obiettivo è mostrare ai nostri ospiti come nella realtà di ogni giorno ci possano essere imprevisti in grado di spalancarla, renderla più grande e più interessante”.

Il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca commentano: “Quest’anno il PreMeeting di Loano cambia nome, ma non la sostanza: nei suoi cinque giorni di incontri e appuntamenti, quella che è ormai una delle manifestazioni di punta dell’estate di Loano e della Liguria offrirà tanti utili spunti di riflessione per analizzare la realtà che ci circonda. I temi, come sempre, sono quelli offerti dalla nostra contemporaneità: il Covid, ovviamente, ma anche la guerra in Ucraina, la crisi economica (anche conseguente al conflitto) e le fake news che circolano e riguardano questi ed altri avvenimenti. Per approfondire questi temi ci saranno, come di consueto, tanti ospiti di primissimo livello, ciascuno dei quali porterà il proprio importante contributo. Insomma, ancora una volta grazie al West Coast Meeting Loano l’estate loanese si qualifica non solo come una stagione ricca di divertimento e relax ma anche come il momento per riflettere sulla nostra società e sulla direzione che sta prendendo. Ma non solo: il West Coast Meeting Loano è a tutti gli effetti un ‘evento di destinazione’ che con il suo nome e la sua pervasività contribuisce a valorizzare l’immagine della nostra città. L’edizione dello scorso anno è stata seguita da duecentomila persone: basta questa cifra a far comprendere il potenziale ‘promozionale’ di una manifestazione come questa”.

Gli eventi si potranno seguire dal vivo (con ingressi limitati, prenotando al 329.2106016) e in streaming su www.carabelta.it.

Di seguito il programma completo della rassegna.

Mercoledì 6 luglio

ore 21:00

La realtà serve ancora? Comunicazione e social in un mondo che cambia

Incontro con:

Luigi Ballerini | Scrittore per giovani e orientatore

Monica Mondo | Autrice e conduttrice TV2000

Giovanni Toti | Governatore Regione Liguria

Giovedì 7 luglio

Ore 18.30

I cristiani sanno ancora sorridere?

Flash meet con Michele La Ginestra | Attore e regista

Ore 21:00

Realtà e desiderio

Dialogo con

Silvano Petrosino | Docente Teorie della Comunicazione e Antropologia Religiosa e media Università Cattolica del Sacro Cuore

Venerdì 8 luglio

Ore 18:30

Presentazione del Meeting di Rimini 2022 “Una passione per l’uomo”

Incontro con:

Gianni Fusco | Musicista

Walter Muto | Musicista

Andrea Simoncini | Vicepresidente Meeting di Rimini

Ore 20:45

Vivere senza paura nell’età dell’incertezza

Incontro con:

Don Julián Carrón | Docente di Teologia Università Cattolica del Sacro Cuore

Alessandra Gerolin | Curatrice della Mostra

Antonio Polito | Vice Direttore Corriere della Sera

Sabato 9 luglio

Ore 18:30

Flash meet di testimonianze

La pace in parti uguali di gioia e di dolore è fatta

Incontro con:

Riccardo Del Zenero

Emanuela Luchetta

Riccardo Melotti

Luciano Puntieri

Valentina Schipani

Ore 21:00

Bivio o ponte? Il presente dell’Europa tra Oriente e Occidente

Incontro con:

Marco Bentivogli | Sindacalista (in video collegamento)

Luigi Di Maio | Ministro degli Esteri (in video collegamento dal G20)

Enzo Moavero Milanesi | Ex Ministro degli Esteri

Padre Grynevich Vyacheslav | Presidente Caritas Ucraina (in video collegamento da Kiev)

Giorgio Vittadini | Presidente Fondazione Sussidiarietà

Domenica 10 luglio

Ore 18:30

Economia e lavoro alla prova della guerra

Incontro con:

Angelo Berlangieri | Presidente Unione Industriali Savona

On. Fausto Bertinotti | Ex Presidente della Camera dei deputati (in video collegamento)

Giorgio De Rita | Segretario generale Censis

On. Massimo Garavaglia | Ministro del turismo

Giorgio Vittadini | Presidente Fondazione Sussidiarietà