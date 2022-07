Fabrizio Pronzalino riconfermato alla guida del Silp Cgil Liguria

Liguria. Fabrizio Pronzalino è stato riconfermato, all’unanimità, alla guida del Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL Liguria. Questa mattina, a Genova, si è svolto il VI Congresso regionale che, alla presenza delle massime cariche nazionali e regionali, ha visto il pieno riconoscimento dei risultati conseguiti sul territorio ligure.

Queste le parole del neo segretario a margine del Congresso: “Ringrazio per la fiducia che è stata nuovamente riposta nella mia persona. I poliziotti ci troveranno sempre al loro fianco per contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro e permetter loro di offrire il miglior servizio al Paese. Ci attendono tempi duri per le carenze degli organici a cui andremo in contro ma la professionalità degli operatori di polizia permetterà di affrontare, superandola, ogni difficoltà. Il cittadino avrà sempre le risposte che si attende! Negli ultimi trent’anni i salari italiani

sono diminuiti del 2,9% a fronte di valori, tutti positivi, per altri paesi dell’area Ocse, come il + 34% per la Germania o il + 31% per la Francia. I nati dopo il 1986 hanno i redditi più bassi della storia italiana”.

“E’ fondamentale che si cambi rotta e che prenda avvio la previdenza complementare, un tema diventato ormai vitale per i giovani polizotti che oggi si accingono a prestare giuramento di fedeltà

alla Repubblica italiana. Condizioni di lavoro migliori e retribuzioni adeguate sono fattori imprescindibili lungo il nostro cammino sindacale. La Polizia è e sarà sempre al servizio di una

comunità profondamente radicata su valori democratici e nella cui ottica si inserisce la stretta collaborazione che la nostra organizzazione ha sottoscritto con Libera. Rivolgo pertanto un grazie al Coordinamento Liguria di Libera – ha concluso – per la progettualità condivisa nella lotta alle mafie e nella promozione della legalità e della giustizia”.