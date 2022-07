Europei Under 19, esordio vincente per gli azzurri col pirata Fabrizio Longato

Albisola Superiore. Hanno preso il via a Bologna, mercoledì 6 luglio, i campionati europei Under 19 di football americano Gruppo B che comprende, oltre al Blue Team, anche le nazionali di Finlandia, Gran Bretagna e Spagna.

Nel primo pomeriggio i finlandesi hanno avuto ragione del team inglese per 22 a 11. Alla sera, esordio vincente della nazionale italiana contro la Spagna, sconfitta con un sonoro 24 a 0 che non dava adito a nessuna recriminazione da parte iberica.

Sapientemente guidati dall’head coach Giorgio Longhi, facendo forza su una difesa granitica che non ha dato nessuna chance all’attacco iberico, gli azzurri hanno dimostrato che la scuola italiana sa farsi valere anche nei team giovanili. Nel Blue Team esordio del “pirata” Fabrizio Longato, classe 2004, impiegato sia negli special team che in azioni di corsa, con alcune buone portate.

Sabato sera, sempre a Bologna, ci sarà la finale contro la Finlandia. In caso di vittoria, l’Italia salirebbe nel Gruppo A, ovvero l’elite del football americano in Europa di categoria.

Eugenio Meini, direttore sportivo dei Pirates 1984, afferma: “Siamo contenti per Fabrizio che, anche con poche azioni giocate, è riuscito comunque a dimostrare le sue caratteristiche tecniche e le capacità atletiche. Per lui, che ha iniziato questo sport da un anno e mezzo, con soli due campionati sulle spalle, essere arrivato in nazionale ed entrare nei 45 per partecipare agli Europei è stato un grande risultato. Ha il futuro davanti, non deve avere fretta e deve giocare sereno. Sabato saremo tutti a Bologna a tifare per lui e per la nostra nazionale”. La partita sarà trasmessa in diretta streaming dalle ore 20,30 sul canale Fidaf TV.