Emergenza cinghiali, branco in via Collette ad Albisola. I residenti: “Abbiamo paura per la nostra incolumità”

Albisola Superiore. Non si ferma l’allarme per la presenza di cinghiali vicino a zone abitate. L’emergenza ungulati, ora legata anche alla peste suina, continua a preoccupare il savonese, in particolare le zone del levante della provincia.

Ad Albisola Superiore era stata trovata in via Alessandria una carcassa di cinghiale nel maggio scorso – campionata dalla Asl veterinaria, ma non sono mancate segnalazioni di avvistamenti, specie nelle ore notturne.

Ultima in ordine di tempo quella degli abitanti di via Collette, con alcuni condomini che hanno immortalato un branco di cinghiali nella zona collinare albisolese, vicino a dei cassonetti di rifiuti, dunque in cerca di cibo. Un’altra testimonianza della proliferazione dei cinghiali nel nostro territorio, che non si ferma nonostante la task force in atto per arginare la peste suina.

Al via il piano di contenimento da parte della Regione, ma cittadini e residenti lanciano ancora la loro preoccupazione, in particolare per la sicurezza e incolumità pubblica: “Ci rispondono che tanto vanno via da soli… Ma anche per chi passeggia alla sera la situazione risulta pericolosa e chiediamo un intervento delle autorità preposte per garantire la nostra vivibilità in un’area abitata e che ora è minacciata dalla continua presenza degli ungulati” affermano i condomini.

“Speriamo che a seguito di questa segnalazione si possa intervenire, anche per l’attuale contesto di emergenza sanitaria legata ai cinghiali” concludono.