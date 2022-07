Elicottero sorvola Varazze e preoccupa i residenti, ma trasporta solo materiale edile

Varazze. In molti questa mattina si sono chiesti che cosa fosse successo a causa di un elicottero che volava sopra i tetti della città, vicino alla collina compresa indicativamente tra il verde in cima a via Milano e zona via Piave.

Niente di grave, come in tanti hanno sospettato. Il velivolo infatti è stato adoperato per opere edilizie, con tanto di permesso, per poter trasportare materiale.

Molte le segnalazioni dei varazzini che pensavano fosse successo qualcosa di grave proprio tra i palazzi delle zone nelle vicinanze del fiume Teiro e anche lungo la strada che conduce al Pero.