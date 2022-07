Ecco tutti i problemi dell’ospedale savonese: ultimo arrivato il passaggio delle Pediatrie al Gaslini

Savona. In un momento di grande dibattito, e soprattutto di molte polemiche, sulla Sanità in provincia di Savona, vale la pena approfittare di un’organica ricapitolazione di mali, problemi e prospettive dell’ospedale savonese (anche se in larga parte già noti) messi in fila dall’associazione Amici del San Paolo presieduta da Giampiero Storti.

Il presidente parte giustamente da lontano, ricordando i principi della Costituzione (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…), sottolinea alcune leggi fondamentali del settore e dipinge il quadro del momento in Liguria con le riforme in itinere: l’applicazione della nuova Balduzzi, l’emanazione del nuovo piano sociosanitario, l’applicazione del PNRR nella Sanità, la privatizzazione degli ospedali con i ricorsi in essere.

Spiega Storti: “Visto che la privatizzazione degli ospedali in toto è fallita, si privatizzano pezzi di funzioni (pediatria al Gaslini, chirurgia) oppure si legano reparti genovesi a reparti degli ospedali rivieraschi, come trauma S. Martino-Rapallo, urologia Galliera-Imperia, anestesia università-S. Corona”.

Veniamo ora alla parte che ci interessa di più, le criticità del San Paolo.

CENTRO ICTUS

Il San Paolo è in attesa che vadano a compimento definitivo il bando del direttore di neurologia, l’assunzione di neurologi e del personale infermieristico, l’acquisto degli arredi e l’esecuzione e il collaudo dei lavori edili.

ANGIOGRAFO MULTIDISCIPLINARE

Precisa Storti: “È sottoutilizzato, si è in attesa della completa attuazione dell’accordo con l’Asl 2, occorre pensare alla valutazione della produzione (chi valuta, chi maneggia i numeri) e al passaggio al completo utilizzo, compresa la reperibilità h24 per i casi di emergenza/urgenza intrasportabili”.

GASLINI ALLARGATO

Dal primo luglio l’Asl non ha più competenze sulle Pediatrie. Il totale finanziamento pediatrico ospedaliero dell’Asl 2 passa al Gaslini con muri e personale. All’Asl 2 rimane il problema dell’accesso dei bimbi in pronto soccorso in assenza di un pronto soccorso-ambulatorio urgenze-degenza breve pediatrica.

All’Asl 2 e al Comune, per la parte di integrazione socio di sua competenza, rimane l’incognita sul Dipartimento Materno Infantile.

Storti si chiede che cosa pensi di fare il Gaslini sui seguenti servizi: pronto soccorsi pediatrici ospedalieri, ambulatori ospedalieri delle urgenze, conseguenze della spedalizzazione o osservazione breve (se necessario, dove?), personale medico e infermieristico dedicato, neonatologia nel punto nascita, ambulatori ospedale-territorio (supporto ai pediatri di libera scelta) e facilitazione ai genitori sul territorio per evitare la mobilità fino a Genova, consultori e prevenzione primaria a protezione dell’infanzia e della donna, neuropsichiatria infantile, handicap pediatrici e rapporti con i servizi e le associazioni del territorio come Cresci, attività di supporto e assistenza ospedaliera, un’eccellenza savonese da salvaguardare”.

MOBILITÀ DELLE EQUIPES

Le specialità emergenziali con sede a Santa Corona sono gastroenterologia, pneumologia, chirurgia vascolare, radiologia interventistica. Ancora Storti: “Si auspica il funzionamento delle equipe mobili e di antenne funzionali al San Paolo per non far viaggiare i pazienti ricoverati in ambulanza con rischio per la loro salute”.

Storti infine elenca altre criticità, che sono comunque di vitale importanza: progetto Restart (day surgery, liste di attesa diagnostica e chirurgiche; strumenti obsoleti come il robot Da Vinci, cardiologia, radiologia; le tante carenze di personale (copertura posti da direttore per nefrologia, chirurgia della mano, otorino, malattie infettive; assunzione dirigenti e personale infermieristico, assunzione tecnici sanitari di laboratorio biomedico e radiologico, centro trasfusionale, oltre ai noti problemi della terapia del dolore).

Insomma, i problemi del San Paolo sono così tanti e gravi che senza dubbio meriterebbero una risposta anche, se fosse il caso, per essere contestati. Ma ci pare che poggino su solide basi e ineccepibili argomenti.