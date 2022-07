È vivo il gatto caduto ieri dal sesto piano di un palazzo di via Calamaro a Savona

Savona. È vivo e in prognosi riservata il gatto che ieri mattina alle 9 è precipitato dal terrazzo di casa, al sesto piano di un condominio di via Calamaro, una traversa di Corso Tardy e Benech, sul tetto di un’auto in sosta, proprio sotto ai poggioli dello stabile. Un volo di parecchi metri.

Un episodio avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti che si sono subito attivati per dare l’allarme e soccorrere la bestiola il prima possibile. Sul posto è arrivata l’ambulanza veterinaria.

Abbiamo sentito i medici per rispondere alle numerose richieste dei lettori circa lo stato di salute del micio: “É vivo. Rimane in prognosi riservata. Oggi rivaluteremo le sue condizioni” ci hanno spiegato.

Nella caduta, tra i traumi, ha riportato la frattura delle dita delle zampe e del palato. Oggi i veterinari continueranno il monitoraggio e le cure.