È mancato nella notte il dottor Giorgio Granone, per anni aveva esercitato la professione a Celle

Celle Ligure. È mancato Giorgio Granone. Per anni medico di famiglia a Celle. Una notizia che arriva a IVG.it all’improvviso, nel cuore della notte, e che rattrista questa mattina non solo i suoi numerosi pazienti ma tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato come uomo e come medico, sempre pronto ad aiutare il prossimo.

Gli occhiali, il sorriso. la sua bicicletta. Il suo studio prima in centro a Celle, poi ai Bottini, poco distante dalla pineta. Aveva compiuto 65 anni a maggio.

Il dottor Granone era uno di quei medici sospesi dall’Asl per non essersi vaccinato contro il Covid.

Numerosi i messaggi d’affetto nei suoi confronti.