Savona. Cominciano ad emergere i primi dettagli della tragedia familiare avvenuta ieri (3 luglio), in centro a Savona. Un omicidio-suicidio che si è consumato in via Niella.

Protagonisti Antonino Santangelo, 64 anni, agente di commercio in pensione, e Nadia Zanatta, impiegata del Comune di Savona. Una storia d’amore la loro all’apparenza come tante altre, senza mai far trasparire all’esterno, come testimoniato da alcuni amici e conoscenti, possibili crepe che, invece, a quanto pare erano diventate tanto, troppo profonde.

E così l’uomo che, stando al racconto dei colleghi della donna, “accompagnava la coniuge al lavoro ogni giorno insieme al loro cane”, si è macchiato di omicidio e poi, probabilmente resosi conto della gravità di quanto commesso, ha deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal quinto piano della palazzina.

I due coniugi in una foto scattata durante una vacanza

A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno visto il corpo dell’uomo senza vita nel cortile. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Savona: coppia trovata senza vita

All’apparenza un caso di suicidio, ma un’altra tragica sorpresa per gli agente della Polizia di Stato è arrivata quando sono entrati nell’appartamento della coppia, dove hanno ritrovato il corpo senza vita di Nadia.

Stando a quanto riferito, la donna era avvolta in un lenzuolo nel letto matrimoniale, con due evidenti ferite da arma da taglio (un coltello, che è poi stato ritrovato) di cui una al collo, che probabilmente è stata fatale. In casa è stato ritrovato anche un biglietto di addio scritto dall’uomo per i figli.

Ma regna ancora il massimo riserbo degli inquirenti sulla vicenda, con indagini serrate in corso per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto.

Stando a quanto trapelato, pare che l’omicidio possa essersi consumato nella notte. Quindi, Santangelo avrebbe “vegliato” il corpo della moglie fino alla decisione di farla finita, lanciandosi nel vuoto.