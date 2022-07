Due cassonetti in fiamme nella notte a Savona: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Paura per un duplice incendio in centro a Savona questa notte. L’allarme è scattato, quasi in contemporanea, intorno alle 4.

A prendere fuoco, per cause in via di accertamento, sono stati due cassonetti: il primo in via Torino, il secondo in piazza Marconi.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Savona che, nel giro di poco tempo, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza entrambe le zone.

Per fortuna, vista anche l’ora, non si sono registrati feriti in seguito all’accaduto.