Dopo due anni di stop torna Cairo Medievale: dal 5 al 10 agosto musica, spettacoli e fuochi

Liguria. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia torna ‘Cairo Medievale’ manifestazione che dal 5 al 10 agosto animerà la località della Val Bormida. L’evento, patrocinato da Regione Liguria, vanta 31 anni di storia e mette ancora una volta al centro le tradizioni di un periodo storico ricco di spunti. Tredici le compagnie teatrali provenienti da tutta Italia e dall’estero che si alterneranno in due aree spettacolo e nelle vie del centro storico. In questa edizione si narrerà la leggenda di Aleramo e Adelasia, due giovani amanti, appartenenti a due mondi socialmente lontani, che trovano rifugio nei boschi della Valle.

“Con questo appuntamento, che riparte dopo il periodo pandemico, Cairo Montenotte conferma di essere punto di riferimento ligure in un circuito nazionale dedicato alle feste medievali – dichiara l’assessore alla Cultura di Regione Liguria – ‘Cairo Medievale’ è un evento che accoglie il teatro con 13 compagnie in arrivo da tutta Italia e dall’estero ma anche la musica con la collaborazione con Cengio in Lirica. Siamo dunque di fronte ad una manifestazione in grado di attrarre pubblici diversi e testimoniare ancora una volta nella nostra Regione come, partendo dalla cultura e dalle tradizioni, si possa valorizzare un intero territorio rendendolo più attrattivo”.

“L’evento ‘Cairo Medievale’ ritorna dopo lo stop per il Covid e questa è per noi la notizia più importante – aggiunge il sindaco di Cairo Montenotte – Parliamo di una manifestazione determinante per la nostra cittadina, ma più in generale per la vallata perché attraverso la cultura si fa promozione del territorio, in sinergia con le associazioni, e si mette in evidenza il valore turistico di questa area geografica“.

Tra gli appuntamenti di rilievo quelli ospitati dalla riserva naturalistica dell’Adelasia che, nelle giornate del 7-8-9 agosto, proporrà il ‘Natura Teatro’ di Marta Mingucci supportato dalle guide del gruppo Wild Bormida: un modo tutto nuovo di fare escursionismo, una passeggiata con incursioni teatrali. Nel corso della manifestazione sono previste due sfilate allegoriche a Cairo Montenotte nelle serate del 7 e del 9 agosto dove un centinaio di figuranti daranno vita alla leggenda di Aleramo e Adelasia e trasformeranno la centrale via Roma in un bosco incantato.

Il gran finale sarà mercoledì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, patrono della cittadina: la festa si concluderà con un grande spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Cairo. Tutti gli spettacoli saranno fruibili gratuitamente. Grazie a ‘Cairo Medievale’, il comune di Cairo Montenotte, unico per la Liguria, è entrato a far parte del circuito ‘Medieval Italy’, un gruppo di promozione turistica che promuove 14 città con feste medievali. Tra le manifestazioni correlate a ‘Cairo Medievale’ le produzioni di ‘Cengio in lirica’ che portano l’opera lirica in Valbormida. Il 30 luglio alle 21 nell’antica Casa del Fattore a Borgo San Pietro a Ferrania in uno spettacolo all’aperto andrà in scena ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi con la regia di Mauro Pagano, l’ Orchestra “I Diavoli Rossi”, il Coro Lirico Monteverdi di Cosseria e i solisti del Coro del Teatro Regio di Parma.