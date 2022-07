Donna cade dagli scogli nella Baia dei Saraceni: soccorsi mobilitati

Finale Ligure. Questa mattina, intorno alle 11:30, una donna è caduta dagli scogli mentre si trovava nella spiaggia della Baia dei Saraceni a Varigotti.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi che sono stati subito allertati: sul posto sono giunti i militi della Croce Bianca di Finale e i vigili del fuoco con due squadre, una del distaccamento locale e l’altra da Savona.

La ragazza, una 37enne, è stata recuperata e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma dalla caduta ha riportato una possibile frattura della tibia.