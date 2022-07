Domani la proclamazione di Pietra Ligure “Comune Gentile”: città e negozi addobbati con le frasi di Daniel Lumera

Pietra Ligure. Sessanta frasi a delineare un percorso della gentilezza. Un itinerario che, snodandosi di negozio in negozio, vede i commercianti pietresi riconoscersi in frasi estratte dai libri di Daniel Lumera: “Biologia della Gentilezza”, “La lezione della farfalla” ed “Ecologia Interiore”. Esposte nelle proprie vetrine, promuovono, tappa dopo tappa, un cammino che dalla gentilezza porta alla consapevolezza di sé e al benessere individuale, relazionale e collettivo, per una sorta di sensibilizzazione sociale “en plein air”.

L’iniziativa, voluta, promossa e sostenuta dall’associazione dei commercianti “Facciamo Centro” e allargata alle attività produttive di “Pietra Levante” e “Amici del Ponente”, accompagna la proclamazione di Pietra Ligure “Città Gentile” (il primo comune della Liguria a ricevere questo titolo), in adesione al Movimento collettivo nazionale Italia Gentile, che avrà luogo domani sera, lunedì 1 1 luglio alle ore 21, alla presenza del promotore del Movimento, Daniel Lumera, autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere (QUI il programma).

“L’evento – affermano gli organizzatori – ben testimonia il coinvolgimento e l’impegno attivo dell’intera comunità e la sentita coralità della proclamazione di domani”.