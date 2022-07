Detto fatto: Gabriele Mandraccia è della Baia Alassio

Alassio. L’ufficialità di uno degli obiettivi di mercato giallonero è arrivata in un batti baleno: Gabriele Mandraccia, ex Loanesi e Soccer Borghetto, sarà un nuovo giocatore della Baia Alassio.

Voluto fortemente dalla nuova dirigenza delle Vespe, sono riposte in lui grandi aspettative per la Promozione che verrà. La voglia di fare il meglio possibile, soprattutto in un campionato così difficile, la sa evince dal numero di giocatori ufficializzati in termini d’età ed esperienza.

Ora sono attese altre ufficialità delle quali si è già parlato, ma qualcos’altro bolle in pentola tra la squadra mercato.