“Da quando il sostegno ai migranti è un reato?”: in centinaia al corteo ‘no borders’ a Ventimiglia

Ventimiglia. Corteo no borders oggi a Ventimiglia: è partito alle 12 dal cimitero di Roverino in via Tenda per dirigersi nel centro città. Tra i vari striscioni, la frase – scritta anche in francese e arabo – “Da quando il sostegno ai migranti è un reato?”. La manifestazione era stata annunciata, ma sembra non fosse stata effettivamente autorizzata dalla questura di Imperia.

Un centinaio di persone, tra le quali anche francesi e migranti, hanno ballato e cantato, controllati a vista da un discreto ma efficace cordone di poliziotti in assetto anti sommossa. “Venti di Murga” è il nome della manifestazione, organizzata anche dal quelli del “Progetto 20k”. Il corteo è molto colorato ed animato, quanto pacifico. Al suo interno compaiono diversi cartelloni, tutti con scritte inneggiante alla libertà di circolazione degli uomini attraverso le frontiere. Confini tra nazioni che, sempre secondo i no borders, andrebbero date alle fiamme. Intonati cori anche contro la “police”.

Dopo partenza in via Tenda, i manifestanti hanno diretto per il centro cittadino passando per il lungo Roja Girolamo Rossi prima per arrivare in piazza della Stazione passando per via Cavour e largo Torino sono tornati al punto di partenza davanti al cimitero di Roverino. Durante il percorso, i no borders si sono fermati due volte per esibirsi in altrettanti spettacolini di danza: una volta in piazza della Stazione e l’altra volta in via della Repubblica.

Fonte: Riviera24