Covid, via libera dell’Europa alla quarta dose per over 60 e vulnerabili: “Non c’è tempo da perdere”

Europa. Era atteso per oggi ed è arrivato poco fa, il via libera da parte Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) per la quarta dose del vaccino anticovid per gli over 60 e le persone vulnerabili (ad oggi era stata autorizzata solo per over 80 e immunocompromessi).

“Non c’è tempo da perdere” ha detto la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, una volta arrivate le nuove raccomandazioni di Ecdc ed Ema. “Invito gli Stati membri – ha proseguito – a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le persone vulnerabili, ed esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare, è così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”.

Nelle prossime ore arriverà anche l’ok di Aifa e del ministero della Salute italiano. Le campagna vaccinale del secondo richiamo partirà dunque in questi giorni. In Liguria saranno oltre 321mila le persone che potranno usufruirne: 156.678 tra i 70 e i 79 anni e 165.009 tra i 60 e i 69 anni, ovvero coloro che si sono già sottoposti alla terza dose.

“Non spetta alla politica decidere a chi e quando somministrare la quarta dose, ci dobbiamo affidare alle indicazioni scientifiche – ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, prima della pronuncia di Ema – Compito del Governo sarà farsi trovare pronto qualora si dovrà somministrare la quarta dose o avviare una nuova campagna di vaccinazione a settembre-ottobre”.

Mentre il virologo del San Martino di Genova, Matte Bassetti ha avvertito che sta per arrivare una sottovariante ancora più contagiosa del Covid, la BA 2.75: “E’ appena comparsa in India, forse la più contagiosa nella storia, secondo l’Imperial College di Londra”. Sottolineando, poi, come sia importante proteggere le persone anziani e fragili, non solo con la vaccinazione ma anche con l’utilizzo delle mascherine.

Sull’argomento Covid e vaccini, oggi è intervenuto anche Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale e vice presidente Commissione II Sanità, che ha evidenziato come “Regione Liguria abbia abbandonato ogni tipo di compartecipazione per effettuare i tamponi sui bambini” e questo, essendo fasce che non si possono vaccinare o si sono vaccinate poco, “crea il rischio di trasformare gli ambulatori pediatrici in veri e propri cluster”.