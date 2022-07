Covid, via libera dell’Europa al vaccino Novavax per gli adolescenti tra i 12 e 17 anni

Italia. A circa quattro mesi di distanza dalle prime iniezioni agli adulti italiani, arriva il via libera della Commissione Europea per l’utilizzo del vaccino anticovid Nuvaxovid anche per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Ad annunciarlo è la stessa Novavax, società americana di biotecnologie che ha messo a punto il siero. La decisione arriva in seguito all’approvazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che lo scorso 23 giugno ha espresso il suo parere positivo.

“Siamo estremamente lieti che Nuvaxovid, il nostro vaccino per il Covid-19, sia ora disponibile anche per gli adolescenti in Europa – ha commentato il presidente e amministratore delegato di Novavax Stanley C. Erck – Il nostro vaccino a base di proteine, sviluppato applicando un approccio innovativo alla tecnologia tradizionale, ha dimostrato efficacia e sicurezza sia negli adolescenti che negli adulti”.

E proprio per la sua tecnologia, differente da quella dei vaccini ad mRna come Moderna o Pfizer, che molti scettici, anche in Liguria, hanno preferito attendere questo farmaco per immunizzarsi.

L’ok per gli adolescenti è arrivato in seguito ad uno studio registrativo di fase III in corso su oltre 2200 ragazzi americani, i cui dati hanno dimostrato che l’efficacia clinica complessiva del siero è dell’80% e che il vaccino è generalmente ben tollerato. Tra le reazioni avverse, le più comuni sono state dolore al sito di iniezione, cefalea, mialgia, affaticamento e malessere.