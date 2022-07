Covid, in Liguria 2349 nuovi casi in un giorno ma il numero totale di positivi è in calo

Liguria. Sono 2349 i nuovi casi di Covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore in base ai dati di Alisa/Regione diretti al ministero della Salute.

Una cifra piuttosto alta, in linea con l’ondata “anomala” degli ultimi giorni e anche superiore ai 2180 registrati nella giornata di ieri, ma il numero complessivo è in lieve calo.

Tenendo conto di decessi e guariti, sul territorio regionale ci sono oggi 25.994 persone positive al Coronavirus, 33 in meno rispetto a ieri.

Ad aumentare però è la pressione del Covid sugli ospedali liguri. Sono 17 in più rispetto a ieri i pazienti positivi ricoverati per un totale di 414. Di questi, undici sono in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

Una problematica indiretta del Covid negli ospedali è la circolazione del virus tra corsie e reparti, tra pazienti e operatori. Per questo, ad esempio, l’ospedale San Martino ha deciso di sospendere le visite dei congiunti ai ricoverati in tutti i reparti.

Nel dettaglio, per azienda sanitaria di riferimento, i nuovi positivi:

ASL 1 306

ASL 2 376

ASL 3 1007

ASL 4 267

ASL 5 386

Sette persone non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

Registrati altri cinque decessi. Le vittime dall’inizio della pandemia in Liguria sono state 5.384.