Covid, al via le prenotazioni over60 per quarta dose: ecco dove vaccinarsi

Liguria. “Da mezzogiorno di lunedì 18 luglio i liguri over 60 potranno accedere alla prenotazione attraverso tutti i canali (Cup, farmacie, prenotavaccino.regione.liguria.it) e da martedì 19 luglio si potrà accedere alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti Coronavirus negli hub delle cinque Asl liguri, nelle farmacie che effettuano il servizio e attraverso i medici di medicina generale.

“Oggi il Covid in Liguria sta circolando in maniera sostenuta ma fortunatamente le sindromi severe sono poche e questo è frutto della straordinaria campagna di vaccinazione fatta in questi mesi. In questa fase è opportuno mettere in sicurezza in primis le persone più fragili e gli over 60 che potranno accedere, secondo le direttive ministeriali, al secondo booster (quarta dose)” ha detto il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

In merito alla possibilità di prenotare ed effettuare la quarta dose di vaccino anti Coronavirus in tutte le Asl della Liguria: “Al momento non incrementeremo le sedi e l’offerta perché non ci sono problemi né per quanto riguarda le somministrazioni né per quanto riguardai il numero di prenotazioni ma i nostri hub sono comunque pronti a incrementare le somministrazioni in qualsiasi momento, e in tutte le Asl è garantito almeno un punto vaccinale ad accesso diretto” ha concluso Toti.

“La possibilità di effettuare la quarta dose – spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi -, sia per i soggetti più fragili ma anche per gli over 60, rappresenta un‘ottima opportunità per tutelarsi dalla forma più grave della malattia soprattutto in un periodo di grande circolazione del virus”.

“Ricordo che per poter effettuare la quarta dose devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione (riferimento data inizio malattia)” conclude Ansaldi.

Di seguito le sedi dove è possibile attualmente vaccinarsi in provincia di Savona:

ASL 2

Savona – Palacrociere: giovedì dalle 13.30 alle 18 con appuntamento, accesso libero dalle 14 alle 17.30.

Albenga – Auditorium S. Carlo, via Roma 70: il primo e terzo lunedì del mese dalle 9 alle 18 (su prenotazione).

Cairo – Scuola Penitenziaria: primo mercoledì del mese dalle 9 alle 13 (su prenotazione).