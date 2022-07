Covid: 162 nuovi casi nel savonese, ma si attenua l’incidenza del virus

Liguria.. “Possiamo riscontrare come la crescita della curva relativa agli indicatori di pressione ospedaliera si sia negli ultimi giorni interrotta. In particolare, per quanto riguarda i ricoveri in ospedale siamo oggi a 40 accessi giornalieri nei nosocomi liguri a fronte di una media della scorsa settimana che si è attestata sui 50 ingressi”.

Lo comunica il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, facendo il punto della situazione per quanto riguarda la pandemia ancora in corso anche nella nostra regione.

Per il terzo giorno consecutivo sono in calo i positivi al Covid. Sono 25.867, 44 in meno rispetto a ieri. Aumentano, però, le ospedalizzazioni: sono 430, cinque in più, con 13 malati in terapia intensiva (erano 12). per la provinvia di Savona sono 75 i ricoveri, uno in più di ieri e con 4 pazienti in terapia intensiva.

I nuovi casi sono 679 a fronte di 432 tamponi molecolari e 2.661 test antigenici.

Il tasso di positività è al 21,95%.

I nuovi contagi sono 313 nell’area di Genova, 162 nel Savonese, 124 nello Spezzino, 60 nell’Imperiese, 20 nel Tigullio. Per la Asl 2 i casi totale sono 3.571

I guariti nelle ultime 24 ore sono 722. In isolamento domiciliare ci sono 23.209 persone, 40 in meno rispetto a ieri. C’è stato un decesso, un uomo di 78 anni all’ospedale San Martino. I morti da inizio pandemia sono 5.387. In 24 ore sono state somministrate 677 dosi di vaccino.