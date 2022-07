Corpo senza vita di un 55enne ritrovato a bordo strada a Quiliano: disposta l’autopsia

Quiliano. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata odierna (16 luglio), una manciata di minuti dopo mezzogiorno, in strada, a Quiliano.

Si tratta di un uomo di 55 anni (classe 1967) e sono tutt’ora in corso le indagini per capire le cause del decesso, al momento ancora sconosciute.

Come da prassi in questi casi, è stata disposta l’autopsia sul corpo. Ma la totale assenza di segni di violenza e la posizione in cui è stato rinvenuto il cadavere fanno propendere per l’ipotesi di un malore improvviso e fatale.

A ritrovare il corpo sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto si sono recati tempestivamente i vigili del fuoco di Cairo, i carabinieri di Savona e Quiliano, un’ambulanza della croce bianca di Altare e l’automedica del 118.

Al loro arrivo, però, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, il cui corpo è stato ritrovato nella stradina che collega via Nazionale al Piemonte e il Campo sportivo, in una scarpata a bordo strada.