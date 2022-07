Conclusa la rassegna Albenga Racconta: “Un grande successo, contribuisce a far conoscere la città”

Albenga. Si è conclusa la rassegna Albenga Racconta. Per tre giorni, dal 7 al 9 luglio, ha animato Piazza San Michele e Piazza IV Novembre, con 11 eventi all’insegna dell’arte del racconto.

“La seconda edizione di Albenga Racconta, è stata un vero e proprio successo sia in termini di pubblico, sia per l’altissimo livello culturale portato ad Albenga grazie alla presenza di grandi autori e personalità che hanno saputo coinvolgere il pubblico durante le presentazioni dei libri, con il concerto di Alberto Bertoli e il monologo teatrale di Lella Costa” affermano il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi del Comune di Albenga Marta Gaia.

“Albenga Racconta continuerà nei prossimi anni, il grande apprezzamento dimostrato dal pubblico ha rafforzato e confermato la nostra convinzione: Albenga è una piazza attenta anche a questa tipologia di eventi – proseguono -. Questa rassegna, che porta grandi personalità che per 3 giorni visitano la nostra città e i nostri musei e apprezzano i prodotti enogastronomici del nostro territorio, contribuisce a far conoscere il nome di Albenga, città d’arte e di cultura, in tutta Italia”.

“Albenga Racconta è un contenitore che al suo interno ha moltissimo da offrire e che vede tra i protagonisti, non solo personaggi di spicco del panorama culturale italiano, ma il territorio, le librerie del Centro Storico che hanno partecipato alla tre giorni con grande entusiasmo, le associazioni – in primis #Cosavuoichetilegga e la Visual School – e altre realtà che hanno potuto incontrare ed avere un confronto con alcuni degli autori della rassegna (per esempio l’Anpi che ha incontrato Gad Lerner e i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo I e II che hanno incontrato Luigi Garlando)” concludono.

Alla “tre giorni” di letteratura, arte e cultura domenica si è aggiunto inoltre lo spettacolo teatrale di Kronoteatro con la rassegna Zingarate che, sebbene dovesse originariamente tenersi al mare, ha trovato in Piazza San Michele il contesto perfetto, concludendo, di fatto, un finesettimana molto partecipato.

L’estate ad Albenga continua poi con eventi su tutto il territorio adatti a grandi e piccini: intrattenimento, musica e spettacoli per tutti i gusti, tra cui in particolare, dopo i 2 anni di Covid che hanno imposto significative limitazioni, il Palio Storico di Albenga, che da giovedì 21 luglio nel Centro Storico di Albenga permetterà di rivivere l’atmosfera medievale con taverne, giochi e spettacoli da non perdere e la sfida tra i Quartieri.